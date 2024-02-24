السبت 24 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

معهد الاقتصاد الزراعى ينظم ورشة "رؤية مستقبلية لمواجهة مشكلات القطاع الزراعي"

بوابة الوفد الإلكترونية

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت رعاية د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل بعنوان "رؤية مستقبلية لمواجهة المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة'' تحت اشراف د عبد الوكيل أبوطالب القائم بأعمال مدير المعهد   
 

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تناولت الورشة مناقشة ودراسة أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والتي منها: التحديات التسويقية، انتاجية بعض المحاصيل الزراعية، التحديات المتعلقة بالتصنيع الزراعي، التحديات المتعلقة بالصادرات الزراعية، التحديات المتعلقة بسياسات استصلاح الأراضي، التحديات المتعلقة بالتنمية الزراعية، التحديات المتعلقة بالاستثمار الزراعي. وذلك بهدف التعرف على اسبابها وكيفية مواجهتها واليات تنفيذ التوصيات المستخلصة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة للنهوض بالقطاع الزراعي المصري، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق العوائد المجزية للمزارعين.  

 

وحضر ورشة العمل السادة الباحثين والخبراء من معهد بحوث الاقتصاد الزراعي والمهتمين بقضايا تنمية القطاع الزراعي المصري. 

وقد خلصت ورشه العمل إلى مجموعة من التوصيات منها أهمية الدورة الزراعية، والزراعات التعاقدية لأغلب المحاصيل، التوعية الإرشادية وسعر الضمان قبل الزراعة، وأهمية تطوير النظم التسويقية للمحاصيل الزراعية لتقليل نسبة الفاقد، أهمية مشروعات تحسين التربة وترشيد استخدام المياه، واستخدام اصناف مبكرة النضج وتتحمل الجفاف، وشبكات الصرف المغطى.

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