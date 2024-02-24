تحصين 148 ألف و466 رأس ماشية ضد أمراض الجلد العُقدي وجُدري الضأن

تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العُقدي وجُدري الضأن، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وتضمن التقرير الذي تعده مديرية الطب البيطري إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 148 ألف و466 رأسا، منها 113 ألف و587من الأبقار، و 34 ألف و 879 من الأغنام والماعز ، وذلك منذ انطلاق الحملة في 27 يناير الماضي وحتى 22 فبراير الجاري

وكانت مديرية الطب البيطري، بقيادة الدكتور أحمد عبد العليم الجبالي قد أنهت استعداداتها لبدء الحملة بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية،والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.



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