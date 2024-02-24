السبت 24 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يفتتح مطعم " هارت اتاك" بمنطقة 306 بطور سيناء

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

إفتتح اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، مطعم " هارت اتاك" بمنطقة 306 بطور سيناء.

وأكد المحافظ خلال الافتتاح على حرصه علي تشجيع القطاع الخاص، وفتح فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن المطعم يقدم نوعية مختلفة من الاطعمة، يعتبر اضافة جديدة لتوفير هذه النوعية من المنتجات لهالي وزوار المدينة، وطلبة جامعة الملك سلمان الدولية.

رافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، وعددا من القيادات التنفيذية، وعددا من مديري المديريات الخدمية بالمحافظة.

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الجريدة الورقية