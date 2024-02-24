محافظ جنوب سيناء يفتتح مطعم " هارت اتاك" بمنطقة 306 بطور سيناء

إفتتح اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، مطعم " هارت اتاك" بمنطقة 306 بطور سيناء.

وأكد المحافظ خلال الافتتاح على حرصه علي تشجيع القطاع الخاص، وفتح فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن المطعم يقدم نوعية مختلفة من الاطعمة، يعتبر اضافة جديدة لتوفير هذه النوعية من المنتجات لهالي وزوار المدينة، وطلبة جامعة الملك سلمان الدولية.

رافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، وعددا من القيادات التنفيذية، وعددا من مديري المديريات الخدمية بالمحافظة.

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