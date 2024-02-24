غدًا.. قطع المياه عن قرية طوخ للصيانة بالمنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، اليوم السبت، عن قطع المياه عن قرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا غدًا الأحد 25 فبراير 2024 ، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، وذلك للقيام بأعمال صيانة محطة مياه طوخ الخيل المرشحة.

وطالب المهندس رجب السعيد جبر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، المواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم والمؤسسات الحكومية ، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشربخلال فترة الإنقطاع ، وأكد السعيد ، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات نقل المياه الصالحة للإستخدام خلال فترة الإنقطاع .

جدير بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا ، تقوم خلال الفترة الحالية بأعمال الصيانة الدورية لمحطات مياه الشرب ، والتي تتطلب قطع مياه الشرب عن المناطق التابعة لمحطات المياه ، خلال فترة أعمال الصيانة الدورية ، وذلك بمحطات مياه الشرب شمال وجنوب محافظة المنيا ، مع توفير سيارات معبئة بالمياه تابعة لشركة مياه الشرب ، لتوفير المياه خلال فترة الإنقطاع .