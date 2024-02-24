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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جنش : نسعى لاراحة أنفسنا والتأهل مبكرًا أمام سوبر سبورت

محمود جنش حارس مودرن
محمود جنش حارس مودرن فيوتشر

يؤمن محمود جنش حارس وقائد فريق مودرن فيوتشر بقدرة فريقه على تحقيق الفوز غدًا أمام فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية.

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وقال محمود جنش خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: لدينا حظوظ بمباراة الغد لنتأهل للدور المقبل، وهذا هو هدفنا.

وأردف: ينتظرنا جدول مبارايات قوي بالدوري المصري ويقع على عاتقنا ضغوطات كبيرة ولذلك نسعى لاراحة أنفسنا والتأهل مبكرًا للدور المقبل من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق سوبر سبورت الجنوب افريقي غدًا الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر وجنوب أفريقيا، على ستاد بيتر موكابا والذي يقع بمدينة بولوكوان الجنوب افريقية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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