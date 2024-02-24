جنش : نسعى لاراحة أنفسنا والتأهل مبكرًا أمام سوبر سبورت

يؤمن محمود جنش حارس وقائد فريق مودرن فيوتشر بقدرة فريقه على تحقيق الفوز غدًا أمام فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية.

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وقال محمود جنش خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: لدينا حظوظ بمباراة الغد لنتأهل للدور المقبل، وهذا هو هدفنا.

وأردف: ينتظرنا جدول مبارايات قوي بالدوري المصري ويقع على عاتقنا ضغوطات كبيرة ولذلك نسعى لاراحة أنفسنا والتأهل مبكرًا للدور المقبل من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق سوبر سبورت الجنوب افريقي غدًا الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر وجنوب أفريقيا، على ستاد بيتر موكابا والذي يقع بمدينة بولوكوان الجنوب افريقية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.