أسعار الذهب في الكويت بمستهل التعاملات اليوم السبت بالأسواق

أسعار الذهب في الكويت.. شهدت أسعار الذهب في الكويت خلال مستهل التعاملات اليوم السبت، استقرارًا، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 20.086 دينار، ذلك وفقًا للتقرير الصادر من وزارة التجارة والصناعة الكويتية، وسجلت سعر الأونصة "الأوقية" نحو 624.745 دينار.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية خلال تعاملات اليوم السبت في أسواق الصاغة الكويتية، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة عند اي مستجدات تطرأ على أسعار المعدن الأصفر، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار جرامات الذهب في الكويت اليوم

مشغولات ذهبية

استقر الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم السبت 24 فبراير 2024 عند 20.086 دينار.

سجل سعر الذهب عيار 22 في بداية تعاملات اليوم السبت 24 فبراير 2024 نحو 18.429 دينار.

سعر الذهب عيار 21 سجل في بداية تعاملات اليوم السبت 24 فبراير 2024 نحو 17.593 دينار.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل في بداية تعاملات اليوم السبت 24 فبراير 2024 نحو 15.05 دينار.

سعر الذهب للأونصة «الأوقية» سجل في بداية تعاملات اليوم السبت 24 فبراير 2024 نحو 624.745 دينار.