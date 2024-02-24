الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد: مشروع رأس الحكمة سيساعد على استقرار سعر الصرف

اكد اشرف القاضي الرئيس التفيذى والعضو المنتدب لبنك المصرف المتحد ان مشروع راس الحكمة الكبير الذى وقعته الحكومه مع مستثمريين إماراتيين سيساهم بشكل كبير في التنمية الحضارية والعمرانية لمصر ويدعم اقتصادها القومي.

وأشار إلى أن المشروع سيساهم في تقليل الضغوط الاقتصادية والتضخمية علي الاقتصاد القومي ويساعد علي استقرار سعر الصرف وسوق النقد الاجنبي ايضاً يدعم جهود البنك المركزي في القضاء علي السوق السوداء، هذا بالإضافة الي زيادة القدرة والدخل من السياحة وخلق فرص عمل كبيرة، كما يؤكد علي متانة العلاقات المصرية الاماراتية ودعم لانهائي من اشقاءنا بدولة الامارات العربية الشقيقة.

رأس الحكمة، هي قرية تابعة لمدينة مرسى مطروح، محافظة مطروح، مصر. تقع رأس على الساحل الشمالي، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم.