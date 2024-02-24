أسعار الذهب في الإمارات بمستهل التعاملات اليوم السبت

أسعار الذهب في الامارات.. شهدت أسعار الذهب في الإمارات خلال مستهل التعاملات اليوم السبت، تراجعًا طفيفاً، وانخفض سعر الذهب عيار 21 ليسجل قيمة 210.32 درهم، وعيار 24 ليسجل نحو 240.37 درهم، وسجلت سعر سبائك الذهب 5 جرام عيار 24 نحو 1.201.85 درهم إماراتي.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية خلال تعاملات اليوم السبت في أسواق الصاغة الإماراتية، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة عند اي مستجدات تطرأ على أسعار المعدن الأصفر، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الذهب في الامارات اليوم السبت

الذهب

وحدة الذهب درهم إماراتي دولار أمريكي

أونصة الذهب 7،476.55 2،035.57

جرام الذهب عيار 24k 240.37 65.44

جرام الذهب عيار 22k 220.18 59.95

جرام الذهب عيار 21k 210.32 57.26

جرام الذهب عيار 18k 180.28 49.08

جرام الذهب عيار 14k 140.62 38.28

جرام الذهب عيار 12k 120.19 32.72

جرام الذهب عيار 10k 100.23 27.29

جرام الذهب عيار 9k 90.14 24.54

جرام الذهب عيار 8k 80.04 21.79

سعر سبائك الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي

سعر سبائك الذهب 5 جرام عيار 24 في الإمارات: 1.201.85 درهم إماراتي

سعر سبائك الذهب 10 جرام عيار 24 في الإمارات: 2.403.71 درهم إماراتي

سعر سبائك الذهب 20 جرام عيار 24 في الإمارات: 4.807.42 درهم إماراتي

سعر سبائك الذهب 50 جرام عيار 24 في الإمارات: 12.018.55 درهم إماراتي

سعر سبائك الذهب 100 جرام عيار 24 في الإمارات: 24.037.10 درهم إماراتي

سعر سبائك الذهب 250 جرام عيار 24 في الإمارات: 60.092.74 درهم إماراتي

سعر سبائك الذهب 500 جرام عيار 24 في الإمارات: 120.185.49 درهم إماراتي

سعر سبائك الذهب 1000 جرام عيار 24 في الإمارات: 240.370.98 درهم إماراتي