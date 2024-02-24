السبت 24 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات بمستهل التعاملات اليوم السبت

المشغولات الذهبية
المشغولات الذهبية

أسعار الذهب في الامارات.. شهدت أسعار الذهب في الإمارات خلال مستهل التعاملات اليوم السبت، تراجعًا طفيفاً، وانخفض سعر الذهب عيار 21 ليسجل قيمة 210.32 درهم، وعيار 24 ليسجل نحو 240.37 درهم، وسجلت سعر سبائك الذهب 5 جرام عيار 24 نحو 1.201.85 درهم إماراتي.

 

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية خلال تعاملات اليوم السبت في أسواق الصاغة الإماراتية، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة عند اي مستجدات تطرأ على أسعار المعدن الأصفر، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

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أسعار الذهب في الامارات اليوم السبت

الذهب

وحدة الذهب          درهم إماراتي        دولار أمريكي

أونصة الذهب        7،476.55           2،035.57

جرام الذهب عيار 24k         240.37  65.44

جرام الذهب عيار 22k         220.18  59.95

جرام الذهب عيار 21k         210.32  57.26

جرام الذهب عيار 18k         180.28  49.08

جرام الذهب عيار 14k         140.62  38.28

جرام الذهب عيار 12k         120.19  32.72

جرام الذهب عيار 10k         100.23  27.29

جرام الذهب عيار 9k           90.14    24.54

جرام الذهب عيار 8k           80.04    21.79

 

سعر سبائك الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي

سعر سبائك الذهب 5 جرام عيار 24 في الإمارات: 1.201.85 درهم إماراتي

سعر سبائك الذهب 10 جرام عيار 24 في الإمارات: 2.403.71 درهم إماراتي

سعر سبائك الذهب 20 جرام عيار 24 في الإمارات: 4.807.42 درهم إماراتي

سعر سبائك الذهب 50 جرام عيار 24 في الإمارات: 12.018.55 درهم إماراتي

سعر سبائك الذهب 100 جرام عيار 24 في الإمارات: 24.037.10 درهم إماراتي

سعر سبائك الذهب 250 جرام عيار 24 في الإمارات: 60.092.74 درهم إماراتي

سعر سبائك الذهب 500 جرام عيار 24 في الإمارات: 120.185.49 درهم إماراتي

سعر سبائك الذهب 1000 جرام عيار 24 في الإمارات: 240.370.98 درهم إماراتي

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