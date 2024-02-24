تفاصيل افتتاح المعامل العلمية البحثية بالمتحف القومي للحضارة المصرية (شاهد)

قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إنّ المعامل في المتاحف عبارة عن نوعين، إما معامل خاصة بالترميم أو معامل خاصة بالأشياء العلمية.

المتحف القومي للحضارة المصرية

وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المتحف القومي للحضارة المصرية لديه مجموعة من المراكز أو المعامل الخاصة بالترميم وهي مستمرة في التشغيل، وما تم افتتاحه 13 من 15 معملا علميا، في حضور الكثير من ممثلي الجهات العلمية بالدولة مثل أكاديمية البحث العلمي والمركز القومي للبحوث وهيئة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

dna بعض المومياوات

وتابع الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية: "ماذا يفعل هذا النوع من المعامل؟ على سبيل المثال، dna بعض المومياوات ونعرف منها من ابن من وغيرها من المعلومات، وهذه المعامل تحتوي على أجهزة متطورة تجعل العينة التي جرى اكتشافها منذ آلاف السنوات ترجع إلى الوضع الذي كانت عليه وذلك في ظل ضغط وحرارة معينة".