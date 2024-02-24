الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 8 مجازر راح ضحيتها 92 شهيدا خلال آخر 24 ساعة

صحة غزة:

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 92 شهيدا و123 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي اليوم السبت أن هذا العدد لا يتضمن الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ممن يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأوضحت الوزارة، أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و606 شهداء، و69 ألفا و737 جريحًا منذ السابع من أكتوبر الماضي وهو تاريخ طوفان الأقصى.