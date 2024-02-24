مركز إعلام أسيوط ينظم ندوة حول "تداعيات المشكلة السكانية وتأثيرها على التنمية"

نظم مركز إعلام أسيوط ندوة حول "تداعيات المشكلة السكانية وتأثيرها على التنمية" بمقر الكلية التكنولوجية بأسيوط ضمن سلسلة اللقاءات الإعلامية التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع وبحضور الدكتور عبدالرحمن محمد عبدالظاهر مدرس خدمة الجماعة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط

في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أكدت عبير جمعة مدير مركز إعلام أسيوط على أهمية دراسة تأثير المشكلة السكانية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت عبير، إلى أن الندوة شهدت مشاركة واسعة من الباحثين والمهتمين بهذا الموضوع. وكما أشارت إلي أنه يجب تبني سياسات تنموية مستدامة تأخذ في الاعتبار تزايد السكان وتأثيره على الاقتصاد والمجتمع.

وأضافت عبير، أنه تم خلال الندوة مناقشة السياسات العامة التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة في مواجهة تحديات النمو السكاني. وقد أجمع المشاركون على ضرورة تعزيز التوعية العامة حول هذه القضية وتشجيع التعاون بين قطاعات المجتمع المختلفة لإيجاد حلول فعالة.

وختمت عبير، أن الندوة أكدت أهمية دور وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في نشر الوعي حول تلك القضايا والتأثيرات السلبية التي قد تنجم عن عدم التصدي لمشكلة النمو السكاني بشكل فعال.

وأكد الدكتور عبدالرحمن محمد، إلى أن مستويات الإنجاب الحالية والتى تصل إلى 3.5 طفل لكل سيدة هي مستويات مرتفعة ومن المقدر أن يصل عدد سكان مصر مع نهاية إستراتيجية التنمية الوطنية 2030 إلى حوالى 120مليون نسمة، وأن يزيد إلى 150 مليون نسمة بعد 13 سنة أخرى 2043

وأشار الدكتور عبدالرحمن، إلى أن المجتمع بإمكاناته المتاحة لن يحقق التوازن بين السكان والموارد، والذى يتطلب أن تكون معدلات التنمية الاقتصادية ثلاثة أضعاف معدلات النمو السكاني حتى نحافظ على مستويات المعيشة الحالية على الأقل وسوف تترتب على هذه الزيادات المتسارعة فى أعداد السكان تأثيرات واضحة على كافة مناحى الحياة، وبصفة خاصة القطاعات التى تعتبر الأساس فى تحقيق التنمية المستدامة وهى التعليم والصحة والتشغيل، وما تتطلبه من استثمارات ضخمة لمواجهة الأعداد المتزايدة فى الطلب على خدماتها، فقطاع التعليم سيتطلب المزيد من الاستثمارات للمحافظة على نسب الاستيعاب، وستكون لذلك تبعاته على محاولات الارتقاء بجودة ونوعية العملية التعليمية.

وحضر اللقاء عدد كبير من طلاب الكلية وسط تعاون بناء من الإدارة في تنفيذ اللقاء والإعداد له والذي تم بالجهود الذاتية

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة