"سفراء ضد الفساد" ندوة بمركز شباب الترامسة بقنا

نظمت الادارة المركزية لتنمية النشء بمحافظه قنا، أولي فاعليات البرنامج القومي لترسيخ المفاهيم الصحيحه الموضوعية وسبل مكافحة الفساد تحت شعار سفراء ضد الفساد، بمركز شباب الترامسه بمركز قنا.

يأتي ذلك بهدف تنمية الوعي لدى النشء وترسيخ مبادئ مواجهة الفساد المجتمعي، والتأكيد على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية المجتمعية، بالإضافة إلى السعي نحو التقدم، والدفع بعجلة التنمية نحو بناء الدولة المصرية، والتدريب على تعزيز وترسيخ روح ويهدف البرنامج لتأهيل سفراء من النشء لنشر القيم المجتمعية الإيجابية لترسيخ مبادئ النزاهه و الشفافية.

يناقش البرنامج مجموعة من المعايير المهمة في مجتمعاتنا، مثل نبذ العنف، ومحاربة الغش، وعدم التمييز، والحد من التحرش، ومواجهة الشائعات، والعدالة، وسيادة القانون، والمسؤولية والحفاظ على الممتلكات العامة، وأيدلوجية البرنامج تهدف إلى تأهيل سفراء من طلائع المحافظة ليقوموا بترسيخ مجموعة من القيم المجتمعية والمهارات الحياتية للعمل على نشر النزاهة والشفافية لدى الأجيال القادمة.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء اشرف الداودي محافظ قنا، والسيده جيهان حنفي وكيل الادارة المركزية لتنمية النشء ومحمد عبد الرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب والرياضه بقنا.