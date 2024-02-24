استعدادًا لرمضان.. حملة نظافة شاملة لمساجد الإسماعيلية

تشهد مساجد الاسماعيليه بجميع القرى والمراكز حملة شاملة لتنظيف المساجد الكبرى والزوايا استعدادا لقدوم شهر رمضان المبارك .واستقبال الالف المصلين في صلاة القيام .

ورصدت بوابة الوفد الالكترونيه انطلاق الحملة داخل عدد من مساجد مدينة الإسماعيلية ومركز ومدينة القنطرة غرب والتل الكبير والقصاصين .

وشارك في الحملة عدد من المواطنين والمصلين بالتعاون مع عمال الأوقاف.وتم اصلاح وصيانة دورات المياه والإضاءة داخل المساجد والتأكد من صيانة الميكروفانات

وكان وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، أعلن انطلاق الحملة داخل جميع مساجد الجمهورية مشيرا أن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف على تهيئتها على أفضل وجه استعدادًا لشهر رمضان المبارك 1445هـ .

وقال جمعة، إن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي ، وأن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، فالمساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال، والقيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك الصالحين والمتقين، وشرف يتزين به المؤمنون، وعنوان يعرف به المسلمون، حيث يقول الحق سبحانه : (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)، وأن الله ( تبارك وتعالى ) جعل العنايةَ بالمساجد وصيانتَهَا وتنظيفَهَا والاهتمامَ بها وتطييبَها عبادةً وطاعةً وقربةً، وأجرًا كبيرًا وثوابًا جزيلًا، وأن العنايةَ بها وإجلالِها وتعظيمِها وتقديسِها والاهتمامِ بشؤونِها أمرٌ واجبٌ محتمٌ.