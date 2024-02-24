مدير تعليم المنشأه يتفقد سير العملية التعليمية بالمدرسة الثانوية التجارية

تفقد محمد أبو الفضل علي مدير عام إدارة المنشاه التعليمية جنوب محافظة سوهاج ونقيب المعلمين، مدرسة المنشاه الثانوية التجارية بنات، اليوم السبت الموافق 24 من شهر فبراير الجاري، وشهد الإصطفاف الصباحي للمدرسة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم وسليمان بخيت وكيل المديرية، بمتابعة المنظومة التعليمية بكافة مدارس التعليم الفني .

تفقد مدير عام الإدارة انتظام العملية التعليمية بالفصول الدراسية والمعامل وحجرات الأنشطة والمكتبه المدرسية وطالب بضرورة الإلتزام بالحضور إلي المدرسة وعدم التهاون في الغياب اليومي للطالبات مشيراً إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل من مديريه التربية والتعليم بسوهاج للإرتقاء بمستوى التعليم بمدارس التعليم الفني ومساعدة الطلاب والطالبات على الحضور مشدداً على تكثيف أعمال النظافة بالفصول ودورات المياه وفناء المدرسة كما قام بالاطلاع علي سجلات شئون العاملين والطلاب.

وأكد محمد أبو الفضل، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمت اهتماماً بالغاً بالنهوض بملف التعليم الفني في مصر نهضة حقيقية على أرض الواقع بعد أن ظل هذا النوع من التعليم مهمشاً لسنوات طويلة قبل عهد الرئيس وعن خطة الدولة المصرية لتطوير التعليم الفني أوضح مدير عام الإدارة أن وزارة التربية والتعليم وضعت خطة تطوير التعليم الفني متمثلة في عدة محاور منها العمل على إكساب الطلاب والطالبات المهارات اللازمة لسوق العمل عن طريق برنامج دراسي وتدريبي مكثف متمنياً للجميع التوفيق الدائم والسداد.