ريهام حجاج وسامح عبد العزيز مع "صدفة" في أبو رواش.. صور

يعكف المخرج سامح عبد العزيز، حاليا علي تصوير مشاهد الديكور الرئيسي لمسلسل " صدفة " في منطقة أبو رواش وهو منزل " ميس صدفة " التي تلعب دورها الفنانة ريهام حجاج والمنطقة الشعبية التي تدور فيها أغلب أحداث المسلسل، كما وضع جدولا زمنيا للانتهاء من تصويرها حتي يتمكن من تقفيل الحلقات الاولي للمسلسل والذي يعرض خلال شهر رمضان علي إحدي قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.



علي الجانب الاخر انتهي المخرج سامح عبد العزيز، من تصوير كل المشاهد الخارجية للمسلسل و٧٠ % من احداثه ويتبقي له عدد من المشاهد داخل ديكوارات محدودة يواصل تصويرها حاليا ووضع جدولا للانتهاء منها خلال الفترة القادمة .



تدور احداث مسلسل " صدفة "، في اطار اجتماعي كوميدي وملئ بالاثارة والتشويق حول الفتاة " صدفة " مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا علي عقب حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر " فؤاد مهران " وتتوالي الاحداث الشيقة التي تتعرض لها .



كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدا، والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقين وعلاقتهم بمدرسيهم .



يعد مسلسل " صدفة " التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد نجاحهما في مسلسل ( يوتيرن ) رمضان قبل الماضي ، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي .. والتعاون الرابع مع المؤلف ايمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين ، يوتيرين ، جميلة).



ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوي خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي و رباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور ايهاب وعدد من الوجوة الشابة الجديدة .