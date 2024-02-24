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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة متهم بجرائم سرقات بالإكراه

جرائم سرقات بالإكراه
جرائم سرقات بالإكراه

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (عنصر إجرامى "شديد الخطورة"- سبق إتهامه فى عدد 28 قضية  ما بين "مخدرات، سلاح، سرقة" ومطلوب ضبطه فى جنايات وجنح "سرقة بالإكراه ومخدرات وسلاح بدون ترخيص" بإجمالى مدد حبس 109 سنة) بالإتجار بالمواد المخدرة وكذا إرتكاب عدد من وقائع سرقة السيارات وإتخاذه من دائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. 


وتم إستهدافه وضبطه وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,100 كيلو جرام- بندقية آلية- بندقية خرطوش).

واعترف بارتكابه 6 وقائع سرقة سيارات وتصريفها لعملائه  3 أشخاص "سيئى النية" - بمحافظات مطروح، كفرالشيخ، القاهرة .

 

 تم ضبطهم وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.
 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط التشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات. 

 

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