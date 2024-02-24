تموين سوهاج: تحرير 203 محضر في حملة على المخابز والأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية والإدارات الفرعية التابعة لها بمحافظة سوهاج بتوجيهات المهندس محمد إبراهيم وكيل الوزارة عدة حملات مكثفة استهدفت الأسواق والمحلات التجارية والمخابز ومحلات الجزارة تمكنت خلالها من تحرير 203 محضر تمويني وجنحة خلال ثلاثة أيام .

ومن جانبه قال المهندس محمد إبراهيم أنه بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم بضبط الأسواق والأسعار شنت المديرية والإدارات الفرعية عدد من الحملات الموسعة على المخابز والمحلات التجارية ومحلات الجزارة بكافة أرجاء المحافظة .

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمحافظة أن الحملات أسفرت عن تحرير 203 محضر وجنحة تموينية تم رصدها من خلال تلك الحملات وجاء بيانها كالتالي :

عدد ٥٠ محضر نقص وزن وعدد ٣٤ محضر مواصفات وعدد ٢٥ محضر عدم إعلان عن مواعيد تشغيل وعدد ١٧ محضر نظافة مخبز وغير ذلك من المخالفات التي تم تحريرها .

وأوضح المهندس محمد إبراهيم أنه تم ضبط لحوم تم ذبحها خارج السلخانة وكذلك تم المرور ومتابعة انتظام توزيع البوتاجاز والتنبيه باللازم .

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه لن يتم التهاون مع كل من يخالف القانون وسوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للقانون مؤكدا على أن المديرية والإدارات التابعة لها تعمل بكل حزم على تشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية والتموينية على مستوى المحافظة لضبط الأسواق والأسعار وتحقيق الاستقرار بكافة الأسواق .