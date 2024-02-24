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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العراق يعلن تشكيل خلية اتصال مع ثلاث دول لمكافحة المخدرات

وزير الداخلية العراقي
وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري

أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، تشكيل خلية اتصال مشتركة مع الأردن ولبنان وسوريا لمكافحة المخدرات.

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وقال الشمري خلال مؤتمر حوار بغداد الدولي السادس بعنوان "التواصل الإقليمي.. محورية العراق"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)  إنه تم عقد اجتماع في الأردن بمشاركة العراق وسوريا ولبنان؛ لبحث عملية مكافحة تهريب المخدارت، لافتاً الى أن الاجتماع خرج بمجموعة توصيات، أهمها تشكيل خلية اتصال مشتركة؛ من أجل اختزال الوقت ومتابعة عصابات تهريب المخدرات الدولية.

وأكد الوزير العراقي أن هناك تعاونا كبيرا من قبل دول الجوار، وتم تحقيق نتائج جيدة أسفرت عن إلقاء القبض على تجار من دول الجوار مع ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، كما تم تفعيل المراقبة.

وأضاف أنه إصدار أحكام على 80 تاجر مخدرات دولياً خلال العام الماضي، مشيراً إلى أنه تم إعداد استرايجية شاملة في بداية عام 2023 ولمدة ثلاث سنوات تضمنت 15 هدفاً مع 24 شريكاً، وأهم ما تضمنته موضوع خفض العرض والطلب وإنشاء المصحات القصرية والعمل مع الشركاء الدوليين.. موضحا أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه بأن يكون العراق محور المنطلق الأمني لمكافحة المخدرات.

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