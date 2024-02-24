الثلاثاء.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الـ 30 للاتحاد العربي للأسمدة

تنطلق فاعليات المؤتمر الدولى السنوى للاتحاد العربى للأسمدة بشعار المغذيات الزراعية لتأمين الغذاء واستدامة البيئة، والمقرر اقامته في الفترة ما بين 27-29 فبراير 2024 تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور عدد من الوزراء،

ويعد هذا الحدث الأكبر والاهم في مجال صناعة الأسمدة بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا، ومن اهم الأحداث الاقتصادية بالمنطقة العربية، ويشارك بالمؤتمر نحو 1000 مشارك من نحو 150 شركة من 50 دولة عربية ودوليه ومشاركات غير مسبوقة من المؤسسات والهيئات والشركات العربية والدولية العاملة في مجالات صناعة وتجارة الأسمدة، والشركات اصحاب الرخص والتكنولوجيا، ومقاولي العموم والموردين للمعدات وقطع الغيار، والعوامل المساعدة والكيماويات، والتخصصات ذات الصلة.

ويناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام الموضوعات والمستجدات الهامة والحلول العملية التي تهدف الي تعزيز الامن الغذائي ودعم المنظومة البيئية، وامن الطاقة، والتغير المناخي، من خلال مشاركة متحدثين دوليين ذو خبرة كبيرة من الهيئات والمنظمات العربية والدولية والافريقية، وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة، والتي تناقش السياسات والتشريعات بصناعه الأسمدة والتوجهات نحو تقليل الانبعاثات، والحياد الكربونى والفرص بالأسواق الافريقية، ومبادرات الاستدامة، كذلك نظرة عامة على أسواق العرض والطلب العالمية، والمستجدات بسلاسل الامداد.

يتيح المؤتمر فرصة المشاركة بالمعرض المصاحب على هامش فعالياته حيث يشارك به عدد كبير من الشركات العربية والعالمية المتخصصة في مجالات صناعة وتجارة الأسمدة والتي تستعرض أحدث المنتجات والتكنولوجيا العالمية في كافة القطاعات الصناعية بصناعة الأسمدة وخاماتها والمجالات ذات الصلة.