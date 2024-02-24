حملات يومية لرفع الإشغالات والتعديات المخالفه بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن؛ بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص، ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وقد شنت رئاسة حي أول الزقازيق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمحيط حلقة السمك وكوبري أبو عميره، وإلزام أصحاب المحال التجارية بعرض بضاعتهم داخل المحال الخاصة بهم، لفتح الطريق أمام المارة والسيارات المتحركة.

ووجهت الأجهزة التنفيذية صباح اليوم السبت حملة لرفع الإشغالات المخالفة بشارع فاروق، وتم مصادرة الأكشاك المخالفة أمام القصر الأبيض بجوار السكة الحديد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، حملة إزالة للتعديات المخالفة بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة، وأسفرت الحملة عن فك شدة خشبية على مساحة ١٠٠م مجهزة لعمل سقف دور ثالث علوي داخل الحيز بقرية الحصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت الوحدة المحلية بصفط زريق، أيضا حملة لازالة تعدي بعزبة عرب شاهين التابعة لقرية شنبارة منقلا التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق، وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة كلية لغرفة بالطوب الدبش والاسمنت على مساحة ٩ م، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحفاظاً على الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة، قامت رئاسة حي أول الزقازيق بشن حملة لإزالة اللافتات والإعلانات المخالفة لتحسين الرؤية البصرية بالطريق العام أمام المواطنين والزائرين.