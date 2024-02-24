هيئة سلامة الغذاء تطلق برنامجا لتحسين نظام الرقابة على الأغذية فى مصر

بدعم من الصحة العالمية

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي عن برنامجاً لتحسين نظام الرقابة على الأغذية والتى وضعتها منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ، فى فندق سميراميس انتركونتيننتال خلال الفترة ( 25 – 29 فبراير 2024 م ) فى تمام الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهراً.

وكجزء من مكون سلامة الأغذية، سيتم إجراء تقييم للنظام الرقابى على الأغذية في مصر، حيث سيقوم فريق من خبراء سلامة الأغذية من منظمة الأغذية والزراعة بالعمل بشكل وثيق مع السلطات المختصة بسلامة الأغذية في مصر وأصحاب المصلحة المعنيين، لتقييم فعالية النظام الرقابى على الأغذية ووضع استراتيجيات لتحسين الصحة العامة والتنمية الاقتصادية في البلاد.

ويحضر ورشة العمل رئيس الهيئة منسق المشروع الوطنى وممثل منظمة الأغذية والزراعة (روما) .