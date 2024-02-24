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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مكتبة مصر الجديدة للطفل تحصد المركز الأول بمسابقات المنتدي الأفروآسيوي للابتكار والتكنولوجي

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة للطفل

حصدت مكتبة مصر الجديدة للطفل، كأس مسابقات المنتدي الأفروآسيوي  للإبتكار والتكنولوجي ، بعد فوزها بالمركز الاول في مجال "العلوم والروبوت وروبوت الانقاذ "، والذى يتناول الكوارث الطبيعية.

حيث ضم المنتدي،  والذى اقيم فى المدينة التعليمية بالسادس من اكتوبر ، 9 مسابقات وهى الروبوت والعلوم، والابتكار، وانتاج الألعاب الإلكترونية، والسوفت وير ومشاريع الابتكار، شارك بالمسابقة 52 اكاديمية ومدرسة ، وحازت المكتبة على كأس المنتدى وشهادة تقدير.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة  لتابع لها المكتبة، ان المسابقات ينظمها المنتدى الأفرو اسيوى بالتعاون مع شركة تكنوسبيس وبمشاركة العديد من الدول الافريقية ومنها كوت ديفوار، غانا، غينيا الاستوائية، مالي، النيجر ، وفاز 6 من ابناء مكتبة مصر الجديدة فى مسابقة علوم الروبوت حيث فازت ميرال احمد وحفصة حسن وهنا احمد ، وفى مسابقة روبوت الانقاذ فاز عبد الرحمن احمد و حمزة احمد ويوسف بهاء وحازت المكتبة على كأس المنتدى وشهادة تقدير.

واشار الدكتور نبيل حلمي، ان المنتدى يهدف إلى البحث عن حلول علمية وعملية لحل العديد من المشكلات في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والعقارات والمدن الذكية من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة؛ ولاكتشاف الاطفال الابتكارية في مختلف مجالات التكنولوجيا مثل: الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتطبيقات الموبايل.

مكتبة مصر الجديدة للطفل 
مكتبة مصر الجديدة للطفل 
مكتبة مصر الجديدة للطفل 
مكتبة مصر الجديدة للطفل 
مكتبة مصر الجديدة للطفل 
مكتبة مصر الجديدة للطفل 
مكتبة مصر الجديدة للطفل 

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