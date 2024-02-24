تشكيل أتليتكو مدريد المتوقع لمواجهة ألميريا اليوم
يستعد نادي أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره فريق ألميريا، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات الأسبوع ال 26 من عمر مسابقة الدوري الإسباني ، والتي يحتضنها ملعب استاد باور هاوس.
وتنطلق مباراة ألميريا ونظيره أتلتيكو مدريد، مساء اليوم ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.
من المتوقع أن يبدأ نادي أتلتيكو مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: يان أوبلاك.
خط الدفاع: سافيتش، ماندافا، باوليستا.
خط الوسط: مولينا، باريوس، فيرميرين، ساؤول، ريكيلمي.
خط الهجوم: ممفيس ديباي، كوريا.
ويتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الرابع بترتيب جدول الدوري الإسباني، برصيد 51 نقطة، جمعها من الفوز 16 مباراة والتعادل في 3 لقاءات والخسارة في 6 مواجهات.