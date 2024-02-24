الشرقية: نادي القيادات الشبابية يستثمر طاقات وأفكار الكوادر

عقد نادي القيادات الشبابية بمحافظة الشرقية، أولى اجتماعاته الدورية بعد تدشين نادي القيادات الشبابية رسميًا على مستوى الجمهورية.

ويهدف «نادي القيادات الشبابية YLC»: إستثمار طاقات وأفكار الكوادر والقيادات ‏الشبابية المتميزة من جميع محافظات الجمهورية، وتفعيل دورها المجتمعي وتأثيرها الإيجابي، وإطلاق ‏قدراتها الإبداعية، وحثها على الريادة والإبتكار، وتنمية وعيها بأهم القضايا المحلية والعالمية، في إطار يدعم ‏تبادل الخبرات بين كل الشرائح الشبابية المحلية والدولية، ويضمن المساواة بين الجنسين ويدمج ذوي ‏القدرات والهمم، ويعطي الفرصة لمشاركة النماذج المتميزة من شباب الوافدين واللاجئين المقيمين على ‏أرض مصر ودمجهم مع الشباب المصري، بشكل يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع،‎‏ ومن كافة ‏أنشطة وزارة الشباب والرياضة.

بدأ اجتماع «نادي القيادات الشبابية YLC» بعرض الإطار العام لعمل نادي القيادات الشبابية، والأساسيات المطلوب تفعيلها خلال الفترة القادمة، والتأكيد على ضرورة عمل ورش عمل تفاعلية لإعداد الخطة واقتراح اللائحة التنفيذية، وإعداد مدونة السلوك الأخلاقي، وميثاق نادي القيادات الشبابية.

وتضمن الاجتماع؛ التعرف على تخصصات أعضاء النادي، وتحديد مدى الإستفادة منها لتقديم الخدمات لأعضاء النادي والفئات الأخرى، مع إمكانية دمج التخصصات المتقاربة في عمل برنامج تدريبي تثقيفي متكامل يشمل كافة التخصصات.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد أعلنت من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، عن شروط الالتحاق بالمشروع القومي «نادي القيادات الشبابية YLC» بمحافظات الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية.