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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الجزار: طرح تكميلي لوحدات سكنية بمشروع "جنة" بـ 4 مدن جديدة

وحدات سكنية
وحدات سكنية

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح تكميلى لـ480 وحدة سكنية بمشروع "جنة"، بمدينتي (6 أكتوبر - القاهرة الجديدة) بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، وكذلك طرح تكميلى لـ ٨٣٩ وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين ٥٧م٢ و ٩٣م٢، بمدينتي العبور وأسيوط الجديدتين، للذين لم يحالفهم الحظ، وذلك بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان، على أن يتم إتاحة شروط وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، وكراسات الشروط، على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، اعتباراً من يوم الأحد ٣/٣/٢٠٢٤.
 

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إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات نقابة المهندسين بكفر الشيخ


وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن الطرح التكميلي للمتقدمين من العملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينتي القاهرة الجديدة و٦ أكتوبر، خلال الفترة من ١٥/١/٢٠٢٣، وحتى ١٦/٢/٢٠٢٣، والمتقدمين ولم يحالفهم الحظ بحجز وحدات سكنية بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، خلال الفترة من ١٧/١٢/٢٠٢٣، وحتى ١١/١/٢٠٢٤، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز، وذلك بدلا من نظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online)

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