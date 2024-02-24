عمرو الليثي يهدي تكريمه بالمهرجان الكاثوليكي لوالده والإعلامي وائل الدحدوح.. صور

منح مهرجان المركز المركز الكاثوليكي للسينما فى دورته الـ 72، برئاسة الأب بطرس دانيال، " جائزة التميّز الإعلامي " للدكتور عمرو الليثي لمشواره الإعلامي الثري.

ووجه الإعلامي الكبير د. عمرو الليثي، الشكر الي إدارة المهرجان ولجنة التحكيم فى دورته الـ 72، برئاسة الأب بطرس دانيال، مؤكداً انه سعيد وفخور بهذا التكريم من مركز له هذه المكانة العظيمة ، وساهم في دعم السينما المصرية والإعلام المصري عبر دوراته ال ٧٢ ، وهذه الجائزة هي وسام على صدري.

واضاف الليثي : "ان هذا التكريم ليس لي أنا فقط وإنما لبرنامج واحد من الناس والذي ساهم علي مزدان ١٨ عام في دعم ومساعدة البسطاء ، واستطعنا علي مدار ١٨ عام في عمل أكثر من 20 ألف عملية للأطفال، وساعدنا أكثر من 30 ألف غارمة، ووفرنا أكثر من 20 الف فرصة عمل.

وتابع : "ان تكريمي أعتبره تكريم لبرنامج واحد من الناس، وأتوج بهذا البرنامج مشواري الإعلامي وهذه الحائزة وسام علي صدري ، وأهدي هذه الجائزة الي والدي المنتج والسينارست الكبير ممدوح الليثي والذي كان يقدر المركز الكاثوليكي للسينما وأسعد بحصولي علي التكريم ، كما أهدي التكريم لإعلامي قدير وانسان نبيل هو الصحفي الكبير وائل الدحدوح.

ويعد مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما، هو مهرجان سينمائي مصري، ويعتبر أقدم مهرجان سينمائي بمنطقة الشرق الأوسط، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952، ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية في مصر، التي تقام سنويًا، بشكل منتظم.

الإعلامي الكبير د. عمرو الليثي

الإعلامي الكبير د. عمرو الليثي

الإعلامي الكبير د. عمرو الليثي