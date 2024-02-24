دراسة السوق الهندسى الحل لتوظيف المهندسين

بعد تعاقد نقابة الدقهلية مع كيان السعودية

تقليل إعداد الخريجين وإغلاق المعاهد هى آخر قرارات اتخذها المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، لتقليل حجم البطالة بين المهندسين فى حين وصفها آخرون بغير القانونية لمخالفتها لقرارات المجلس الأعلى لتنظيم الجامعات ولن تفيد فى تقليل الإعداد بل على العكس ستدفع النقابة إلى عدة قضايا ستخسرها بخلاف التعويضات. وأكد عدد من المهندسين أن الحل هو دراسة السوق الهندسى لتحديد التخصصات التى يحتاج إليها السوق حتى يقل عدد العاطلين عن العمل.

ما حدث فى الأيام الماضية أكد أن دراسة السوق الهندسى هى الحل حيث تعاقدت شركة كيان الرقمية السعودية التى لديها عدد من المشروعات بمصر مع نقابة الدقهلية على تدريب 300 مهندس من حديثى التخرج والعمل بمشروعاتهم براتب ابتدائى بقيمة عشرة آلاف جنيه مصرى يحصل المتدرب اثناء فترة التدريب على 100 جنيه الفكرة لاقت استحسان عدد كبير من المهندسين باعتبارها تسهم فى تخفيف البطالة لأن النقابة فى تلك الحالة قامت بتدريب المهندسين حسب حاجة العمل بالإضافة إلى أن العمل يتم داخل مصر، ولكن تحت إشراف سعودى.

قامت النقابة بالتعاقد مع الشركة لتدريب المهندسين بعد أن تأكدت من جدية الشركة فى تشغيل المهندسين كما أن الراتب الذى سيحصل عليه المهندس معقول حيث تتراوح الرواتب ما بين 5 و6 آلاف جنيه بسوق العمل المصرى، وبالتالى تم توفير وظائف للمهندسين وبمرتب مقبول.

تجربة المهندس ماجد خلوصى، نقيب المهندسين الأسبق، فى عام 2012 حيث تم إنشاء قسم للهندسة المعمارية بكلية الفنون الجميلة بنظام التعليم المفتوح، واتجه المهندس ماجد خلوصى إلى وزير التعليم فى تلك الفترة، وقد أكد أن كلية الهندسة تعمل بنظام عدد الساعات الدراسية وهى 185 ساعة منهم 80 ساعة عملى وبالتالى لن يحصل الطلاب على التدريب العملى فى نظام التعليم المفتوح وتحقق الوزير من الدراسة التى أنشئت وقام بإلغاء نظام التعليم المفتوح لكلية الهندسة.

المهندس عبدالله سالم، رئيس لجنة التدريب والتوظيف بالنقابة العامة للمهندسين الأسبق، أكد أن ما قامت به نقابة الدقهلية خطوة جيدة لتشغيل شباب المهندسين وأن تلك الفترة إذا تبنتها النقابة العامة لجذب أسواق أخرى غير السوق السعودى فسيكون هناك مجالات مختلفة للعمل للمهندسين بدلاً من إنشاء أكاديمية، كما قال النقيب العام لتدريب المهندسين على تخصصات لا يحتاج إليها سوق العمل وسيدفع المهندسين تكاليف التدريب، ولن يحصلوا على فرص عمل، ولكن التعاقد مع الشركات ودراسة سوق العمل وتوفير التخصصات التى تحتاج إليها الشركات هو الأهم فى توفير فرص عمل للمهندسين.