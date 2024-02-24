الزمالك يجهز" فتوح" للقاء القمة رغم سفره مع الفريق إلى الجزائر

" الابيض " يختتم اليوم استعداداته لمواجهة " ابوسليم " الليبي

طلب مجلس إدارة نادي الزمالك من أحمد سليمان رئيس بعثة فريق الكره فى الجزائر عقد جلسه مع أحمد سيد زيزو بهدف إقناعه بتمديد عقده مع القلعه البيضاء والذى ينتهى الموسم القادم خصوصا أنه يمكن أن يوقع لأى نادى آخر فى يناير المقبل بعد العروض التى تلقاها فى فترة الانتقالات الشتويه من أندية سعوديه وعلي رأسها الشباب.

وعلمت "الوفد" أن سليمان سيعرض على اللاعب التوقيع بأعلى فئه مع عمل عدة إعلانات يحصل على المقابل المالى الخاص بها كامله.

فى الوقت الذى أكد فيه مقربون من زيرو أنه اتخذ قرارا بعدم التجديد مع النادى رغبة منه فى خوض تجربة الاحتراف مكتفيا بالفتره التى قضاها مع الفريق خصوصا بعد أن أعرب عن غضبه الشديد من رفض احترافه فى ظل المقابل المالى الذي كان سيحصل عليه وهو يعادل عشر مرات مايحصل عليه من نادى الزمالك بالإضافة إلى المقابل الذى كان سيحصل عليه النادى البالغ أكثر من ٢٠٠ مليون جنيه.

ورفض مجلس الإدارة عرضا من الشباب السعودي بقيمة ستة ملايين دولار لبيع اللاعب خوفا من غضب الجماهير التى طالبت بالحفاظ على زيزو باعتباره أحد العناصر الأساسية والمؤثره بين صفوف الفريق.

من ناحيه أخرى يؤدى فريق الكره مرانه الرئيسى والاخير على ملعب ١٩ مايو بمدينة عنابه الجزائريه استعدادا للقاء أبو سليم الليبي المقرر له غدا الأحد فى الجوله الخامسه لدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية.

ويسبق المران مؤتمر صحفي للبرتغالي جوزيه جوميز بحضور أحد لاعبى الفريق كما يعقد عصر اليوم المؤتمر الفنى بحضور عمرو أبو العز المدير الإداري.

من جانبه كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي عن سبب تواجد أحمد فتوح الظهير الأيسر، ضمن قائمة الفريق التى سافرت أمس الأول إلى الجزائر استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي مشيرا إلى أن تواجد فتوح مع بعثة الزمالك من أجل مواصلة أداء البرنامج التأهيلي الخاص به بشكل منتظم تحت إشراف الجهاز الطبي وأن اللاعب سيواصل البرنامج التأهيلي الذي تم وضعه له منذ تعرضه للإصابة، ليكون أكثر جاهزية للفترة المقبلة.

ويعاني أحمد فتوح من إصابة بمزق في العضلة الخلفية تعرض لها مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب قبل لقاء القمه أمام الأهلي فى نهائى كأس مصر بالمملكة العربية السعودية يوم ٨ مارس المقبل لإنهاء أزمة الظهير الأيسر بعد إصابة محمد عبد الشافي بقطع فى الرباط الصليبي وتجهيز اوراقه للسفر خلال الأيام المقبله إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحيه.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز على اصطحاب ستة لاعبين من الصفقات الجديده إلى الجزائر هم ياسر حمد ومهاب ياسر وموتامبا الاوغندى ومحمد عاطف ومحمد شحاته وأحمد حمدى.

وكانت طائرة الزمالك الخاصه قد تأخرت عن الإقلاع مساء أمس الأول لمدة ساعتين لإنهاء إجراء الحصول على تصريح التجنيد للاعب محمد شحاته بناءا على طلب الجهاز الفني بعد أن كان مستبعدا من البعثة.