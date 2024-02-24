المشدد 3 سنوات لنجار بتهمة الإتجار في مخدر الحشيش بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، نجار مسلح بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار بنطاق مركز بلبيس.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضي 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «عبد الله. ع. ع» 38 عاما، نجار مسلح ومقيم بدائرة المركز ، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها علي عملائه بدائرة مركز بلبيس.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزتها كمية لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته الغير مشروعة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلي محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.