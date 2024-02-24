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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم..نانت بقيادة مصطفى محمد يواجه لوريان في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد
مصطفى محمد

يواجه الفريق الكروي بنادي نانت الفرنسي المحترف في صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد نظيره لوريان مساء اليوم، السبت على ملعب "موستوار" ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

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يحتل نانت المركز الـ 16 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة متساويا مع منافسه اليوم نادي لوريان صاحب المركز الـ 15 .
 

ويرغب الفريقين في تحقيق الفوز اليوم من أجل اقتناص النقاط الثلاث لتحسين مراكزهم في جدول الترتيب والابتعاد عن مراكز الهبوط. 

موعد مباراة نانت ولوريان في الدوري الفرنسي 

ويلتقي نانت أمام لوريان فى تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، فيما تنطلق صافرة أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة. 

القناة الناقلة لمباراة نانت ولوريان في الدوري الفرنسي 

تذاع مباراة نانت ولوريان في الدوري الفرنسي عبر قناة بى ان سبورتس اتش دي 1 .
 

ويذكر أن نانت تلقي الهزيمة في الجولة السابقة من الدوري أمام باريس سان جيرمان في اللقاء الذي انتهي بنتيجة هدفين دون رد.

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