نانت يسقط أمام باريس سان جيرمان بمشاركة مصطفى محمد

سقط نانت أمام باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول في الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

سجل لوكاس هيرنانديز لاعب باريس سان جيرمان الهدف الأول في الدقيقة 60 بعد تسديدة مميزة سكنت الشباك قبل أن يضيف كيليان مبابي الذي شارك بديلا في الشوط الثاني، هدف باريس سان جيرمان الثاني عبر ركلة جزاء في الدقيقة 78.

وقدم مصطفى محمد أداءا جيدا مع فريقه نانت وظهر بمستوى جيد لكنه لم ينجح في تسجيل هدف في شباك باريس سان جيرمان.

شارك الدولي المصري مصطفى محمد مع نانت منذ بداية اللقاء حتى الدقيقة 74 بعدما قرر المدرب إخراجه، ودخول النيجيري موسيس سيمون بدلا منه، وشهدت المباراة مشاركة المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس في الدقيقة 62 وخروج مواني.

موقف باريس سان جيرمان ونانت في جدول ترتيب الدوري الفرنسي:

بتلك النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 53 في صدارة الدوري الفرنسي، فيما يتوقف رصيد نانت عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.