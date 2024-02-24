مصطفى محمد يسعى لتحقيق رقم جديد مع نانت أمام لوريان في الدوري الفرنسي

يواجه فريق الكرة الاول بنادي نانت الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد، نظيره لوريان فى السادسة مساء اليوم، السبت، على ملعب "موستوار"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الفرنسي.

أرقام مصطفى محمد مع نانت الفرنسي

ويقدم مصطفي محمد أداءًا متميزًا بالدوري الفرنسي منذ إلتحاقه بفريق نانت، إذ شارك فى 17 مباراة بمختلف المسابقات، استطاع تسجيل 7 أهداف، وقام بصناعة هدفا واحدا.

لعب نانت بمسابقة الدور يحتى الآن، 22 مباراة رفقة نانت الفرنسي، فاز فى 6 وأدرك التعادل فى 4 مباريات وتلقى الهزيمة في 12 لقاءات.

ويتواحد فريق لوريان في المركز الـ 15 بجدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة، بينما يحتل نانت المركز الـ 16 بنفس الرصيد.



ويتصدر كيليان مبابي جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 20 هدفًا، وبفارق كبير عن الثنائي ألكسندر لاكازيت مهاجم أولمبيك ليون، ووسام بن يدر نجم موناكو بـ 11 هدفًا لكل منهما.



ترتيب الدوري الفرنسي

