آرسنال ونيوكاسل.. موعد الصدام المشتعل في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

تتجه الأنظار مساء اليوم السبت، نحو ملعب الإمارات معقل الجانرز، ةحيث يستضيف الصدام الكروي المشتعل، والذي يجمع بين فريقي آرسنال ونيوكاسل، والذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

تذاع مباراة أرسنال ونيوكاسل في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، وتحديدًا قناة بي إن سبورت 1.

ترتيب أرسنال و نيوكاسل بالدوري الإنجليزي قبل صدام اليوم

يخوض فريق أرسنال مباراة اليوم وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بـ 55 نقطة من لعب 25 جولة حقق الفوز خلالها في 17 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر في4.

أما عن نادي نيوكاسل يونايتد فيمتلك 37 نقطة يحتل بها المركز الثامن في جدول الترتيب من لعب 25 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 4 وخسر في 10 مباريات