السبت 24 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

اليوم وغدًا.. قافلة طبية مجانية بقرية السبعين بالفيوم

تنفذ إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالفيوم، بقيادة احمد سعد اللباد -مدير الادارة القافله العلاجية المجانيه لوزارة الصحة  فى الوحدة الصحية بقرية السبعين -مركز طامية، وذلك برعاية الدكتورسامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم اليوم السبت وغدا الاحد 

وتضم القافلة اطباء فى تخصصاتالجراحه و الباطنه والاطفال والنسا و الجلديه و الاسنان و المسالك والكشف والفحوصات والعلاج مجاني بالإضافة إلى عقد  ندوات التثقيف الصحي.

ندوات فى  مديرية الصحة

وفى وقت سابق  عقدت مديرية الشئون الصحية بالفيوم ندوات تعريفية للعاملين بالمديرية عن المفاهيم و المبادئ الأساسية للحوكمة اتساقًا مع رؤية مصر 2030 و أهداف التنمية المستدامة، لتعزيز و ترسيخ الحوكمة بالجهاز الإداري للدولة.

ياتى ذلك  فى إطار رؤية وزارة الصحة و السكان بتعزيز ثقافة الحوكمة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و باشراف الدكتورمحمد الطيب وزير الصحة  للحوكمة و الشئون الفنية و الدكتور محمد فوزى- مدير المراجعة الداخلية و الحوكمة.و تزامنا مع إعلان الأسبوع الثالث من شهر فبراير أسبوعاً للحوكمة بوزارة الصحة والسكان.

وأقيمت الندوات تحت رعاية الدكتورسامح العشماوى- وكيل وزارة الصحة بالفيوم وقامت بالمحاضرة في تلك الندوات الدكتورة نشوى مصطفى - مسئول الحوكمة بالمديرية

وأوضحت المفاهيم الأساسية للحوكمة والمبادئ الأساسية لتطبيق الحوكمة فى القطاع الصحى وكذلك دور التكنولوجيا في تطبيق الحوكمة وأهميتها وعلاقتها بالتحول الرقمي والميكنة وحوكمة مختلف الخدمات والأنشطة و أثر الحوكمة فى ترشيد استهلاك الموارد و ضمان الكفاءة و الفاعلية فى الخدمات المقدمة.

ومن المقررأن يتم استكمال المحاضرات التعريفية للعاملين للوصول لأكبر عدد من العاملين بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة بالفيوم، وقد تمت المحاضرات بقاعة مستشفى الرمد بالفيوم.

الجريدة الورقية