اليوم وغدًا.. قافلة طبية مجانية بقرية السبعين بالفيوم

تنفذ إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالفيوم، بقيادة احمد سعد اللباد -مدير الادارة القافله العلاجية المجانيه لوزارة الصحة فى الوحدة الصحية بقرية السبعين -مركز طامية، وذلك برعاية الدكتورسامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم اليوم السبت وغدا الاحد

وتضم القافلة اطباء فى تخصصاتالجراحه و الباطنه والاطفال والنسا و الجلديه و الاسنان و المسالك والكشف والفحوصات والعلاج مجاني بالإضافة إلى عقد ندوات التثقيف الصحي.

ندوات فى مديرية الصحة

وفى وقت سابق عقدت مديرية الشئون الصحية بالفيوم ندوات تعريفية للعاملين بالمديرية عن المفاهيم و المبادئ الأساسية للحوكمة اتساقًا مع رؤية مصر 2030 و أهداف التنمية المستدامة، لتعزيز و ترسيخ الحوكمة بالجهاز الإداري للدولة.

ياتى ذلك فى إطار رؤية وزارة الصحة و السكان بتعزيز ثقافة الحوكمة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و باشراف الدكتورمحمد الطيب وزير الصحة للحوكمة و الشئون الفنية و الدكتور محمد فوزى- مدير المراجعة الداخلية و الحوكمة.و تزامنا مع إعلان الأسبوع الثالث من شهر فبراير أسبوعاً للحوكمة بوزارة الصحة والسكان.

وأقيمت الندوات تحت رعاية الدكتورسامح العشماوى- وكيل وزارة الصحة بالفيوم وقامت بالمحاضرة في تلك الندوات الدكتورة نشوى مصطفى - مسئول الحوكمة بالمديرية

وأوضحت المفاهيم الأساسية للحوكمة والمبادئ الأساسية لتطبيق الحوكمة فى القطاع الصحى وكذلك دور التكنولوجيا في تطبيق الحوكمة وأهميتها وعلاقتها بالتحول الرقمي والميكنة وحوكمة مختلف الخدمات والأنشطة و أثر الحوكمة فى ترشيد استهلاك الموارد و ضمان الكفاءة و الفاعلية فى الخدمات المقدمة.

ومن المقررأن يتم استكمال المحاضرات التعريفية للعاملين للوصول لأكبر عدد من العاملين بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة بالفيوم، وقد تمت المحاضرات بقاعة مستشفى الرمد بالفيوم.