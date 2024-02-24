يستضيف فريق مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه الهولندي إيريك تين هاج نظيره فريق فولهام مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 26 ببطولة الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب " أولد ترا فورد".

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام والقناة الناقلة

تنطلق صافرة أحداث مباراة مانشستر يونايتد وفولهام اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ، السادسة بتوقيت السعودية،علي ملعب “أولد ترافورد”.

ترتيب مانشستر يونايتد وفولهام بالدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط عن المركز الخامس توتنهام، ولهذا يأمل في الفوز في هذة المباراة من أجل الحصول علي العلامة الكاملة في محاولة الوصول للمربع الذهبي، بينما فولهام يأتي في المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.