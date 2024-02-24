احتفالات بنقابة المهندسين بالعرس الديمقراطى بالإسكندرية

شهدت نقابة المهندسين بالاسكندرية، احتفالات بين أعضاء النقابة عقب إعلان اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة ، نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، حيث فازت قائمة المهندس في الانتخابات التي أجريت بمقر نادي المهندسين بـ سابا باشا.

وشارك في الانتخابات 2984 مهندسًا،، فيما بلغ من لهم حق التصويت في الانتخابات نحو 99 ألف مهندس.

وأسفرت نتيجة التجديد النصفي للنقابة الفرعية عن فوز المهندس باسل ياسر بـ 1325 صوتا بمقعد شعبة ميكانيكا، والمهندسين وليد ماضي بـ 1449 صوتا ومحمد فتح الباب بـ 1346 صوتا، ومينا ميلاد بـ 983 صوتا بمقاعد شعبة الكهرباء، والمهندس ميسرة الطحان بـ 1324 صوتا، بمقعد شعبة مدني، والمهندس محمد الرشيدي بـ 1123 صوتا بمقعد شعبة عمارة، والمهندس محمد السعدي بـ 1231 صوتا بمقعد شعبة بترول وتعدين وغزل ونسيج.

أكد الدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية ووكيل أول نقابة المهندسين المصرية، أن الانتخابات شهدت عرسا ديمقراطيا كبيرا، مشيرا إلى أن حجم الإقبال من المهندسين وصل إلى نحو 3000 مهندس، وهو معدل جيد مقارنة بالانتخابات السابقة.

كانت قدأجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وإجراءات أمنية مشددة، وذلك على مقاعد مجالس شعب الكهرباء، ومدني، وميكانيكا، وعمارة، والتعدين والبترول والفلزات، والكيمياء ونووي، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات بالنقابة العامة، و7 أعضاء من الشعب الهندسية المختلفة لمجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية.

وتنافس على مقاعد النقابة الفرعية 16 مهندسا في شعبة الكهرباء، و9 مهندسين ميكانيكا، و7 مهندسين مدني، و9 مهندسين عمارة و5 مهندسين غزل ونسيج وتعدين وبترول وفلزات، بإجمالي 46 مرشحا.