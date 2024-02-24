إعلان تصفيات مسابقة أوائل الطلبة بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية

أعلنت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، صباح اليوم السبت، نتيجة التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية في القسم الأدبي بمعاهد البنين والفتيات على مستوى المحافظة.

وحصد المركز الأول في مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية، البنين االطالب محمد حسن مصطفى، من معهد محمد جبر، كما حصد الطالب ابراهيم طنطاوي من معهد محمد جبر على المركز الثاني وحصد المركز الثالث: الطالب عبدالرحمن حسن من معهد آل نوح النموذجي .

وفي معاهد الفتيات حصدت المركز الأول: الطالبة فتحية عماد، من معهد فتيات السحارة، فيما حصدت المركز الثاني الطالبة سمية تامر،من معهد فتيات آل نوح النموذجي،وجاءت في المركز الثالث الطالبة دنيا هاني من معهد فتيات جلبانة الإعدادي الثانوي.

وقدم فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، التهنئة للمعاهد وللطلاب الفائزين، متمنيًّا لهم التوفيق والسداد في المرحلة القادمة من التصفيات على مستوى الجمهورية.

واقيمت فاعليات مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية علي مستوي إدارة الإسماعيلية الأزهرية في المواد الدراسية المقررة عليهم على مدار الأسابيع الماضية تمهيداً لإجراء التصفيات النهائية على مستوي المنطقة لاحقا.

وتم تصعيد الفائزين على مستوى كل إدارة ليتم بعدها التصعيد النهائي على مستوى المحافظة.

ويختلف نظام التعليم في المعاهد الأزهرية عن نظام التعليم الرسمي أو التابع لوزارة التربية والتعليم، فهو يتم عبر مواد تختص بعلوم الدين، وتسمى المواد الشرعية، دون إغفال المواد الأخرى المأخوذة من مناهج وزارة التربية والتعليم وتسمى المواد الثقافية.

ويشمل التعليم في المعاهد الأزهرية كل المراحل الدراسية، بداية من رياض الأطفال إلى المرحلة الإبتدائية ثم الإعدادية والثانوية، وأيضا يمكن استكمال الدراسيسة الجامعية في جامعة الأزهر.

ويقدم قطاع المعاهد خدماته التعليمية لأكثر من 2 مليون طالب أزهري، حيث يعد القطاع ثاني أكبر روافد التعليم في مصر، وقاطرة التعليم الأزهري قبل الجامعي، ومن خلال أكثر من عشرة آلاف معهد، تنتشر في مختلف محافظات الجمهورية، يتم تقديم خدمات متميزة لمختلف المراحل التعليمية، لأبناء الوطن، وأبناء المسلمين عمومًا، حيث يقدم القطاع خدماته لطلبة وافدين من أكثر من مائة دولة حول العالم.