هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بورنموث الليلة

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا مساء اليوم السبت، على نظيره فريق بورنموث، على ملعب فيتاليتي، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

ويأمل بيب جوارديولا مدرب السماوي، في مواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي على حساب بورنموث الليلة، من أجل الضغط على ليفربول المتصدر برصيد 60 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

من المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ناثان آكي، روبن دياز، جون ستونز، كايل والكر.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، جوليان ألفاريز

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث والقنوات الناقلة بالدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة بورنموث ومانشستر سيتي في تمام السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports 1 بتعليق عامر الخوذيري.

ويقع مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، فيما يتواجد بورنموث فى المركز الـ 13 برصيد 28 نقطة.