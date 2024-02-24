21 ناقد فني في لجان المشاهدة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

والمقرر عقده من ٢٨ فبراير حتى ٥ مارس

أعلن الناقد السينمائي عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، أن أعضاء المكتب الفني للدورة ال 25 والتي ستقام في الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس المقبل يصل لنحو 21 من النقاد الفنيين في مصر.

وأكد زكريا، أن المكتب الفني للمهرجان يضم رامي المتولي المدير الفني ومبرمج مسابقة التسجيلي القصير للمهرجان، والناقدة أروى تاج الدين نائب رئيس المهرجان ومبرمج مسابقة التسجيلي الطويل، والناقدة رشا حسني مبرمج مسابقة الروائي القصير، وإبراهيم سعد مبرمج مسابقة الأنيميشن ، ومروان عمارة مبرمج البرامج الخاصة بالمهرجان.

أما لجان المشاهدة فى مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل فتضم علياء طلعت ومحمد كمال وهيثم مفيد ومحمود الغيطاني وسارة عبد العزيز.



وتضم لجنة مشاهدة الفيلم التسجيلي القصير كل من صفاء الليثي ونهلة أحمد مصطفى ووائل سعيد، وفي الروائي القصير كلاً من أمل ممدوح وأحمد عزت والرسوم المتحركة كلاً محمد دندراوي ومريم عبد الرحمن وريم سعد وطارق رشاد، وتضم لجنة مشاهدة افلام الطلبة صفاء عبد الرازق، ونور الدين أحمد.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر ويترأس الدورة ال25 الناقد عصام زكريا . ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.