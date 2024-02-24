إعلان الفائزين في انتخابات نقابة المهندسين بالإسماعيلية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد مصطفى، رئيس اللجنة العامة للانتخابات صباح اليوم السبت ، النتائج النهائية للانتخابات التي أجريت الجمعة بحضور 941 مهندسا من أعضاء الجمعية العمومية، وبلغت الأصوات الصحيحة 847 صوتا، والباطلة 94 صوتا.

وأسفرت الانتخابات في شعبة المدني والتي تنافس فيها 8 مرشحين على 3 مقاعد حصل المهندسين محمد عبدالرحمن سليمان على 512 صوتا، ومحمد حربي أبو المجد 394 صوتا، وشريف سمير رشاد 392 صوتا.

وحصل باقي المرشحين وهم أحمد محمد إسماعيل على 350 صوتا، وأحمد السيد محمود 339 صوتا، ومحمد عبدالمنعم حنفي 325 صوتا، ووليد أحمد فؤاد 151 صوتا، وعادل موريس 68 صوتا.

وفي شعبة الكهرباء التي تنافس فيها 5 مرشحين على مقعدين حصل المهندسين محمد عبدالله بيومي على 437 صوتا، وشريف مجدي عبدالمجيد 424 صوتا.

فيما حصل باقي المرشحين وهم هيثم سيد غريب 397 صوتا، وأمنية محمد رضوان 385 صوتا، وعلي حسن على51 صوتا.

وعلى مقعد الشعب الصغيرة التي تنافس عليها 2 من المرشحين، حصل المهندس محمد كامل خليفة على 454 صوتا.بينما حصلت المهندسة سارة عصمت طارق على 393 صوتا.

فيما حسم مقعد شعبة الهندسة الميكانيكية بالتزكية للمهندس تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية بجامعة قناة السويس.

وتوافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم أمس الجمعة فى ٤ لجان تمثل شعب النقابة، كهرباء، مدنى، ميكانيكا، عمارة والشعب الصغيرة التى تضم بترول وتعدين وكيمياء نووية وغزل ونسيج، بإشراف المستشار محمد مصطفى، رئيس اللجنة العامة للإنتخابات