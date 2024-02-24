17 فيلم للطلبة يتنافسون في مسابقة مهرجان الإسماعيلية الدولي

والمقرر عقده من ٢٨ فبراير حتى ٥ مارس

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، عن القائمة الكاملة للأفلام ‎ الطلبة المشاركة في المسابقة الرسمية من الدورة الخامسة والعشرين والمقرر انطلاقها في 28 فبراير وحتى الخامس من مارس بمدينة الإسماعيلية.

وأكدت إدارة المهرجان أن 17 فيلم للطلبة يتنافسون على الجائزة في المسابقة الرسمية التي يترأس لجنة التحكيم فيها المخرج محمد شفيق من مصر ومنار حسنى من مصر.واحمد فوزى صالح من مصر.

وتضم القائمة فيلم "فالس الأحلام للمخرج: ليلى رزق..وفيلم "قبل ما أنسى" للمخرج: غزل عبد الله..وفيلم "علشانك" للمخرجة مي وائل.وفيلم "كنت أعتقد أنني سأصنع فيلماً شاعرياً مع أخي"للمخرج أحمد الكيال

وفيلم "لعبة الموبايل" للمخرج يوسف القصرى..وفيلم "ساكن" للمخرجين جورج سعيد و نديم أحمد.وفيلم "مختار عاشق الإزميل"للمخرجة دينا حسن أبوالعلا

وفيلم "عن أشياء لا اعرفها" للمخرج كريم ندا..وفيلم "أحمر" للمخرجة جميلة ويفي...وفيلم"روح"للمخرجة ندى أسامة

ويشارك في المسابقة فيلم "آخر أيام العيد"للمخرجة: مريم زاهر..وفيلم "البديل" للمخرج مازن فوزي...وفيلم "شهاب"للمخرجة نسرين شهاب، وفيلم "مشروع تخرج عن القاهرة" للمخرج محمود يوسف خواجة..وفيلم "العربية الألماني" للمخرج: عمر علي ..وفيلم "الفوضى التي نتركها "للمخرجة سلمى درويش..وفيلم "الفنان الساخر للمخرجة مريم سليم.

ويعقد مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويسعى المهرجان إلى تقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية التى تعرض للمرة الأولى في مصر، ويشمل برنامج المهرجان هذا العام عددًا كبيرًا من الأفلام داخل المسابقات الرسمية بالإضافة إلى البرامج الموازية التي تقدم خارج المسابقة ومجموعة من الفعاليات الأخرى.

