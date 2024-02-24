السبت 24 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس "النواب التونسي" يُطالب فرنسا بالتدخل لوقف المجازر ضد الشعب الفلسطيني

مجلس النواب التونسي
مجلس النواب التونسي

طالب رئيس مجلس النواب التونسي إبراهيم بودربالة، فرنسا بالتدخل بما لها من ثقل دولي لوقف المجازر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معربا عن تقديره لمساندتها في مجلس الامن الدولي لمشروع القرار الجزائري لوقف اطلاق النار.

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وجاءت تصريحات رئيس مجلس النواب التونسي خلال استقباله في قصر باردو لسفيرة فرنسا بتونس آن جوجوين بحضور عزالدين التايب النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة..وذلك وفقا لبيان لمجلس النواب التونسي.

 

وأكد بودربالة مساندة تونس لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والكرامة وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشريف.

 

ومن جانبها، أعربت سفيرة فرنسا لدى تونس عن تأييدها للمساعي الرامية لوقف الحرب في غزة، مشيرة إلى الجهود الدبلوماسية التي تبذلها فرنسا لتوفير المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني.

 

وعلى صعيد آخر، أكد الجانبان أهمية العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين وما تشهده من تطور على جميع المستويات بفضل الرغبة المشتركة والعمل المتواصل على تعزيزها عبر اللقاءات المنتظمة والتواصل الدائم بين المسئولين من البلدين، بما انعكس إيجابيا على نسق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

 

كما أعربت السفيرة الفرنسية عن رغبة بلادها في مزيد من التواصل بين الجانبين في إطار الاعداد لمؤتمر قمة الفرنكوفونية الذي ستحتضنه فرنسا أكتوبر المقبل وللاجتماع القادم اللجنة المشتركة، مشيرة إلى استعداد فرنسا لمواصلة دعمها لتونس وحرصها على تذليل الصعوبات وخاصة منها المتعلقة بمنح التأشيرة .

 

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