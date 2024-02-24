أضخم صفقة استثمارية.. كل ما تريد معرفته عن مشروع رأس الحكمة

مشروع رأس الحكمة.. إنفراجة كبرى فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

وقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعن الجانب الإماراتي محمد السويدي، وزير الاستثمار، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولتين، كما حضر عدد من نواب البرلمان المصري، ونخبة من كبار الإعلاميين.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن تنمية مدينة رأس الحكمة تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام ٢٠٥٢، الذي وضعته الدولة المصرية، وتم البدء في تنفيذه منذ بدء تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسئولية؛ حيث تم العمل على هذا المشروع العملاق بهدف تنمية الدولة بأكملها وخلق وإنشاء "الجمهورية الجديدة".

وترصد "بوابة الوفد الإلكترونية"، أبرز المعلومات عن مشروع رأس الحكمة:

تقع المدينة على بعد حوالي 50 كيلومترًا بين مدينتي الضبعة ومرسى مطروح، وفى مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي لمصر، حيث تتبع جغرافيًا محافظة مرسى مطروح.

الموقع الجغرافى:

يتميز الموقع الجغرافى بإطلالة خلابة على البحر الأبيض المتوسط، ما يجعلها واحدة من أهم الوجهات السياحية في مصر.

وبعد الإعلان عن الصفقة الاستثمارية ستشهد مدينة رأس الحكمة تطورات فى البنية التحتية، فضلًا عن تطور الطرق والمرافق العامة والميناء والمطار الدولي، إضافة إلى تحسين جودة الحياة للمقيمين وزيادة جذب الاستثمارات السياحية.

تطوير المناطق السياحية:

تشهد شواطئ رأس الحكمة الأيام المقبلة، تطوير المناطق السياحية وتوفير المرافق الترفيهية والخدمات السياحية المتنوعة، مما يضيف وجهة مميزة للسياح من مختلف أنحاء العالم.

من المتوقع أن يزيد الطلب على القوى العاملة في مدينة رأس الحكمة، مما سيوفر فرص عمل جديدة للشباب، وتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.

الصفقة الاستثمارية:

تأتى تأثيرات الصفقة الاستثمارية على المجتمع المحلي، حيث من المتوقع أن توفر الصفقة فرصًا تعليمية وصحية وسكنية محسنة للسكان المحليين، وتعزز التواصل الاجتماعي والتنمية المستدامة.

ويعد الإعلان عن الصفقة الاستثمارية الضخمة خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مدينة رأس الحكمة، وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية، يتوقع أن تكون المدينة على أتم استعداد لاستقبال المستثمرين والسياح، وتقديم تجارب سياحية فريدة ومميزة في المستقبل القريب.