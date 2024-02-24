الكلية المصرية الصينية تفوز بالبرونزية في مسابقة Robot Sumo

اعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، فوزالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية ممثلة في فريق Code X بالمركز الثالث و الميدالية البرونزية بمسابقة Robot Sumo.والمقامة في الجامعة المصرية الروسية بمدينة بدر بمشاركة نحو 40 فريق طلابي بعدد من الجامعات المصرية والخاصة .

وأكد أن المسابقة تهدف إلى صقل مهارات الطلاب وتأسيس أجيال مبدعة وقادرة على مواكبة التطور التكنولوجى الهائل، ومستجدات العصر الرقمي، وكذلك تأهيلهم للوظائف الحديثة فى سوق العمل.

وقدم الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة لطلاب المصرية الصينية وإدارة الكلية، مُقدما الشكر لجميع الفرق المشاركة من الكلية المصرية الصينية على أدائهم المشرف والذي حظي بإعجاب الجميع.

وقال الدكتور تامر نبيل عميد الكلية، إن فوز فريق XBang بالمركز الرابع، بعد أداء متميز في النسخة الثانية للمسابقة، .مؤكدا أن المسابقة كانت بمشاركة 40 فريق من الجامعة المصرية الروسية وجامعة قناة السويس، ومعهد العاشر للهندسة والتكنولوجيا، وجامعة بورسعيد.

وأوضح الدكتور أحمد السيد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن فريق Code X الحاصل على برونزية المسابقة يضم الطلاب أحمد إبراهيم شعيب، بلال وليد رفاعي، بولا باسم.



وأفاد الدكتورزكريا حسن المدرس بقسم الاتصالات والمشرف الميداني على المسابقة، أن الفريق العلمي المشارك Eccatronics team جاء بقيادة يوسف إبراهيم البحيري عن جامعة قناة السويس ممثلة في الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقيه في مسابقة Robot Sumo، أما فريق XBang والحاصل على المركز الرابع فيضم الطلاب عز الدين معروف، عمرو حسام، رزان إيهاب، ونرمين عوسي.