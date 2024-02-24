لثلاث ساعات.. فصل الكهرباء اليوم عن ميناء وقرية الحمراوين بالقصير

أفادت هندسة كهرباء القصير أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن قرية الحمراوين وميناء القرية اليوم السبت 2024/2/24، وذلك من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا، لأعمال الصيانة بكهرباء القرية حتى محطة محولات القصير.

وأكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائي لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال والتى تجرى بشكل دوري كإجراء احترازي لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة أو عمل مناورة طوارئ. حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التي سيجرى فصل التيار عنها.