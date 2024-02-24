رغم ارتفاعه عالميًا.. انخفاض واضح في سعر الذهب بمصر اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 24 فبراير 2024 انخفاضًا، في محلات الصاغة المصرية، حيث تراجع عيار 21 الآن «بيعًا وشراءً»، بالتزامن مع تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، وذلك رغم ارتفاع سعر الذهب في البورصات العالمية.

وفيما يلي أسعار الذهب بأعيرته المختلفة حسب آخر تحديث له ورد صباح اليوم السبت 24 فبراير:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3697 جنيها، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3235 جنيها، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2773 جنيهات، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم بلغ 25880 جنيها، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.