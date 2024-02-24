نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالفيوم

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بنقابة المهندسين بمحافظة الفيوم نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، والتي جرت وسط إشراف قضائي كامل، وتم اختيار 7 مرشحين من 18 مرشحًا خاضوا الانتخابات، وأسفرت النتيجة عن فوز كلا من:-

المهندس محمد سعيد عبد المجيد - حصل على 1237 صوتا - شعبة كهرباء.

المهندس نصر كامل يعقوب - حصل على 555 صوتا - شعبة ميكانيكا.

المهندس اسلام جيوشي - حصل علي 969 صوتا.

المهندس زياد أبو الحارث - حصل على 778 صوتا.

المهندسة فاطمة عبد الفضيل - حصلت على 744 صوتا.

المهندس توفيق مختار محجوب - حصل على 844 صوتا.

المهندسة دينا ناصر الحصرى - حصلت على 741 صوتا - شعبة عمارة.

وأشار المستشار ممدوح اسماعيل طايع رئيس اللجنة القضائية العامة لانتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة المهندسين أن أعضاء الجمعية العمومية 10500 صوتا، وأن إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم 1820 مهندس ومهندسة.