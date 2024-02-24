ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالإسكندرية
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، حيث فازت قائمة "المهندس يستحق" في الانتخابات التي أجريت أمس الجمعة، بمقر نادي المهندسين.
كما شهدت الانتخابات حضور2984 مهندسا، وأسفرت نتيجة التجديد النصفي للنقابة الفرعية عن فوزكلا من:-
- المهندس باسل ياسر 1325 صوتًا بمقعد شعبة ميكانيكا.
- المهندسين وليد ماضي 1449 صوتًا.
- محمد فتح الباب 1346 صوتًا.
- مينا ميلاد 983 صوتًا بمقاعد شعبة الكهرباء.
- المهندس ميسرة الطحان 1324 صوتًا بمقعد شعبة مدني.
- المهندس محمد الرشيدي 1123 صوتًا بمقعد شعبة عمارة.
- المهندس محمد السعدي 1231 صوتًا بمقعد شعبة بترول وتعدين وغزل ونسيج.