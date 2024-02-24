ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالإسكندرية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، حيث فازت قائمة "المهندس يستحق" في الانتخابات التي أجريت أمس الجمعة، بمقر نادي المهندسين.

كما شهدت الانتخابات حضور2984 مهندسا، وأسفرت نتيجة التجديد النصفي للنقابة الفرعية عن فوزكلا من:-