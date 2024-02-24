ندوات تثقيفية لتعليم الكروشية لذوي الههم في دمياط

انطلقت فعاليات الندوة التثقيفية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بدمياط ، ضمن فعاليات البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات،

حيث تستمر وزارة الشباب والرياضة في دعم أندية الفتاة والمرأة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية،بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط إدارة الشباب لتفعيل مبادرة كوني قدوه ضمن سلسلة من الندوات التوعوية والمهارية التي تنفذ لفتيات وسيدات أندية الفتاه بمراكز الشباب.

حيث اضاف الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط بالفعل نفذ مركز شباب كفر سعد البلد بمحافظة دمياط ندوة عن القيم الأخلاقية داخل المجتمع، حاضر فيها الشيخ محمد السيد عبد الحليم واعظ وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ، حيث تناول أهمية غرس القيم الإجتماعية والأخلاق الدينية والعادات والتقاليد التي تناسب المجتمع، ومنها إحترام الآخرين بمعنى احترام الفرد لذاته حتى تنبع منه صفات حميدة وأخلاق عالية تجعل منه فرد صالح يحترم الآخرين ويقدر وجودهم في المجتمع.

ويأتى تنظيم تلك الندوات فى إطار حرص مديرية الشباب والرياضة بدمياط على ترسيخ القيم السليمة بين الفتيات والسيدات لبناء مجتمع أفضل قائم على الأخلاق الحميدة،وكذلك من أجل تمكين المرأة في مختلف المجالات باعتبارها نصف المجتمع

واشار الشاذلي ان مركز شباب مدينة دمياط نفذ ندوة نشاط تطوعي بعنوان تمكين الشباب في العمل وبحضور عدد ٣٠ عضو من أعضاء المركز. حيث حاضر الندوه مدرب معتمد من وزارة الشباب والرياضة .

حيث تحدث عن أهميه العمل وأهمية ايجاد فرص عمل وتحدث عن دور وزارة الشباب والرياضة في توفير دورات تدريبيه لتعلم الشباب كيفية التقديم للوظيفه والبحث عن الأفضل ؛ وتبادل الحوار مع المشاركين والمحاضر حول التحديات التي تقابلهم في الحياه للبحث عن العمل.

ويهدف النشاط إلى غرس قيمه العمل التطوعى وأهميته فى المجتمع ونشر القيم والمفاهيم ف الأعمال المجتمعية .

واختتم الشاذلي ان مركز شباب مدينة دمياط التابع لإدارة كفر البطيخ نفذ ورشة تعليم الكروشية بمشاركة أعضاء مركز الشباب ومشاركين من المدرسة الفكرية بدمياط الجديدة ورشة تعليم الكروشية بنشاط زوى الاعاقة لمركز الشباب لشهر فبراير للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥م ويهدف إلي تنمية الإبداع والابتكار وتفعيل الجانب الحرفى للأشغال اليدوية لديهم و تهدف صانعة الكروشية إلى إكمال أعمال حرفية منه، والتي تكون أغراضاً مفيدة وجميلة ، ومن الأعمال المنتجة بواسطت بطانيات الأطفال، والجوارب، والأوشحة، والقبعات، والشالات، والحقائب، الإكسسوارات، والمفروشات، والستائر، وغيرها.و يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط

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