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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي 2013 يفوز على السكة الحديد 5/0

إنبي 2013
إنبي 2013

استطاع فريق إنبي مواليد 2013، تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره السكة الحديد بنتيجة 5/0، في المباراة التي شهدها مجمع ملاعب النادي البترولي.

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جاء أهداف إنبي الخمسة عن طريق اللاعب عمر حمدي، حيث سجل "هاترك" ثلاثة أهداف، بينما أضاف زميله محمد أحمد جمعة هدفًا واحدًا، وعماد هشام هدفًا واحدًا أيضًا.
في نفس السياق، حقق فريق إنبي مواليد 2014، الانتصار على نظيره الداخلية بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات بطولة البراعم لمنطقة القاهرة.
جاءت المباراة بين إنبي والداخلية على مجمع ملاعب إنبي اليوم الجمعة.
سجل أهداف إنبي الخمسة عن طريق، اللاعب يوسف صلاح هدفين، ومعاذ بشير، ويوسف إسماعيل، ومازن مصطفى لكل لاعب هدفًا واحدًا.

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